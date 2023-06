Gemeinde verabschiedet Pater Joby

Biedenkopf. Die katholische Kirchengemeinde St. Elisabeth an Lahn und Eder lädt alle Katholiken der Pfarrei für Sonntag, 25. Juni, zur Heiligen Messe in Biedenkopf ein. Der Gottesdienst beginnt um 11 Uhr in St. Josef Biedenkopf. Die Gemeindemitglieder erwartet ein Tag des Abschieds und der Begrüßung: Nach fast zehn Jahren wird Pater Joby vom Orden „Carmelites of Mary Immaculate“ (CMI) seinen Dienst in der Pfarrei beenden und feierlich verabschiedet. Durch seinen Orden wurden ihm neue Aufgaben übertragen, sodass er nach Dormagen umzieht. Gleichzeitig wird Pater Saheesh (CMI) seine Nachfolge antreten. Für den musikalischen Rahmen sorgen die beiden Kirchenchöre „Cantamus“ und „Gruppe Mirjam“. Wichtig ist: An diesem Wochenende gibt es ausschließlich den Sonntagsgottesdienst um 11 Uhr in Biedenkopf. Eucharistiefeiern an anderen Kirchorten finden nicht statt. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es einen Imbiss und Gelegenheit zum Austausch.