Gisonen-Sternwanderung nach Treisbach

Biedenkopf-Eckelshausen . Am Sonntag, 23. April, findet eine Gisonen-Sternwanderung nach Wetter-Treisbach statt. Die Wanderfreunde Eckelshausen werden direkt von Eckelshausen nach Treisbach wandern. Die Teilnehmer treffen sich um 10 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Eckelshausen, um eine Strecke von zirka 10 Kilometern zu wandern. Ziel ist das Bürgerhaus in Treisbach wo Essen und Getränke auf die Wanderer warten. Für die Rückfahrt nach Eckelshausen wurde ein Taxi-Bus organisiert. Gäste sind willkommen.