Gitarrenduo sorgt für romantische Klänge 

Jörn Martens studierte Musikwissenschaft und Musikpädagogik in Gießen. Als Kammermusiker und Solist wirkte Martens in diversen Ensembles und Produktionen mit. Er arbeitet in den Musikschulen Wetzlar und Gießen. Peter Haagen studierte klassische Gitarre an der Musikhochschule Frankfurt am Main bei den Professoren Heinz und Michael Teuchert in den Studiengängen Instrumentalpädagogik und künstlerische Ausbildung. Haagen unterrichtete an der Universität Gießen und an den Musikschulen Gießen und Wetzlar. Eine Reservierung ist per E-Mail an hinterlandmuseum@marburg-biedenkopf.de oder telefonisch unter 06461-924651 möglich. Bedingt durch das Konzert schließt das Hinterlandmuseum am 29. Oktober bereits um 16 Uhr. Das komplette Programm der „Herbstabende“ findet sich auf www.marburg-biedenkopf.de/hinterlandmuseum.