Glückliche Mitarbeiter bleiben der Firma treu

Wichtig sei es, die vorhandenen Mitarbeiter an sich zu binden, und zwar emotional, so Schröter: „Die Führungskräfte halten den Schlüssel in der Hand.“ Führung müsse so gestaltet sein, dass Konflikte gelöst werden, Wertschätzung vermittelt wird, Teamgefühl entsteht und Sicherheit erzeugt wird. Das sorge für zufriedene Teams, die neue Mitarbeiter gut aufnehmen und die auch für eine positive Außenwahrnehmung sorgen, was wiederum die Gewinnung neuer Arbeitskräfte erleichtere.