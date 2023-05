Biedenkopf. Der OHGV-Zweigverein Biedenkopf lädt alle Wanderer und Besucher für den Feiertag Christi Himmelfahrt (18. Mai) in sein Wanderheim „Lahn-Eder-Hütte“ auf der Sackpfeife ein. Um 9.30 Uhr beginnt am Kaiser-Wilhelm-II Turm ein ökumenischer Gottesdienst. Seinen Gästen bietet der OHGV selbstgemachten Kuchen, Bratwürstchen im Brötchen, sowie warme und kalte Getränke an.