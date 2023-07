Grooviges Doppelkonzert im Biedenkopfer Frauental

Nach einem halben Dutzend Songs übergab die Vorband schließlich an den Hauptact des Tages. Und das Hinterland Jazz Orchestra machte genau da weiter, wo die Bigband aufgehört hatte: Mit leichtfüßigen Hits wie „Champs Élysée“, Peter Fox gechilltem „Haus am See“ oder dem Klassiker „Quando, Quando“ bereiteten die Musiker ihrem Publikum einen wunderbar entspannten Einstieg in den Tag. Zwischendurch zogen sie mit Songs wie „I´m so excited“ der Pointer Sisters oder Roger Ciceros „Die Liste“ das Tempo immer mal wieder ein wenig an. Sie verleiteten ihre Zuhörer damit auch zum rhythmischen Mitwippen auf ihren Plätzen. Zugleich zeigten sie damit, wie vielfältig ihr musikalisches Repertoire ist, das von Frank Sinatra und Elton John über Michael Jackson bis hin zu Udo Jürgens reicht.