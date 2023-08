Große Sprünge an der Biedenkopfer Jugendherberge

Auch sonst gehe es bei den Waldspielen darum, den Kindern ein neues Bewusstsein für die Natur zu vermitteln, erklärte Schulz. So mussten sie etwa die Augen schließen und wurden dann von ihren Kameraden über verschiedene Untergründe geführt, von der Wiese über Hackschnitzel bis auf die Straße und in Pfützen. Das gefiel ihnen sogar so gut, dass sie auch später entschieden, die Schuhe lieber ausgezogen zu lassen und ihre Umwelt stattdessen barfuß viel intensiver wahrzunehmen.