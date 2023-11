Gruppen aus ganz Marburg-Biedenkopf tanzen in Wallau

Die Stadtwaldfrauen vom TSV Ockershausen zeigen in Wallau zwei Tänze unter dem Motto "Sinti und Roma".

Der Turngau Oberlahn-Eder hat im Biedenkopfer Stadtteil „Kids in Motion“ und „Adults in Motion“ präsentiert. 29 Gruppen waren zu Gast beim TV Wallau. Ein Spektakel in Bildern.