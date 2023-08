„Gude Musik“-Sommer in Biedenkopf endet zünftig

Mit dabei war das Maskottchen „Hinkel“ (Huhn), das dem namensgebenden „Hinkelbach“ im Daupthetaler Ortsteil Mornshausen Pate stand. In der ersten Reihe feierten nicht nur die Mitglieder des „Hinkelbächer“-Fanclubs unter dem Motto „Mir sai do, wu däi each sai“ (zu Hochdeutsch etwa: „Wir sind dort, wo die spielen“). Im restlos gefüllten Biergarten kam auch bei den anderen Zuhörern beste Stimmung auf. Frisch gezapftes Wirtshaus-Bier sowie Weißwurst mit süßem Senf und Brezeln taten ihr Übriges.