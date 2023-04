Günter Hallstein gestaltet Gottesdienst

Biedenkopf. Die Freie Evangelische Gemeinde Biedenkopf lädt für Sonntag, 16. April, um 10 Uhr zum Gottesdienst in ihre Räumlichkeiten in der Schulstraße 4 ein. Über das Thema „Menschen fördern - in ihrer Welt“ spricht der Pastor, Theologe und Psychotherapeut Günter Hallstein. Hallstein ist Menschenförderer in den Bereichen der Lebensberatung und Persönlichkeitsentwicklung. Grundlage seiner Predigt ist die Jahreslosung „Du bist ein Gott, der mich sieht” (1. Mose 16:13). Den musikalischen Rahmen gestalten Sylvia und Thomas Salzbauer.