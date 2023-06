Gymnasium in Bad Laasphe fördert Begabungen

Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Fördermaßnahmen, die von einem Arbeitskreis bei der Regionalen Schulberatungsstelle des Kreises angeregt und in Kooperation mit der Universität Siegen und der oberen Schulaufsicht durchgeführt werden, zu unterstützen. Die Jugendlichen sollen so lernen, ihre Begabungen einzusetzen und in sozialer Verantwortung zu nutzen.