Gymnasium Schloss Wittgenstein spendet für Erdbebenopfer

Bad Laasphe. Die Bilder in den Nachrichten von verletzten und obdachlosen Menschen im Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien, von der verzweifelten Suche nach Überlebenden in den Trümmerbergen hat auch die Schüler und Schülerinnen des Gymnasiums Schloss Wittgenstein erschüttert. Vor allem den Schüler:innen der Klassen 5a, 6a, 6b und 8a war klar, dass den Menschen in diesen Erdbebengebieten einfach geholfen werden muss – und zwar schnell.