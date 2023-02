Halbzeit bis zum nächsten Biedenkopfer Grenzgang

Wettläufer Steffen Roemer lässt beim Grenzgang 2019 vor malerischer Kulisse die Peitsche knallen. Das ist jetzt dreieinhalb Jahre her. Und: In dreieinhalb Jahren – nämlich im August 2026 – steht der nächste Grenzgang an. Das Komitee will Ende 2023 mit den Planungen für das große Heimatfest beginnen. (© Mark Adel)