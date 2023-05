Harald Spreda leitet nun die Drogenberatung Marburg-Biedenkopf

Mit Spreda kommt ein Niedersachse von der Nordsee an die Lahn. Er war zuletzt Leiter der diakonischen Suchtberatungsstellen in Leer und in Emden beim Evangelischen Diakonieverband in Ostfriesland. Er bringe eine annähernd 30-jährige Erfahrung in der professionellen Suchthilfe mit. Nun suche der 55-jährige Suchttherapeut eine neue Herausforderung. An der Stelle im Diakonischen Werk reize ihn das breite und fachlich hochprofessionelle Angebot in Marburg und den Außenstellen Stadtallendorf und Biedenkopf.