Heimatverein Wallau bedauert nachlassendes Interesse am Verein

Die fehlgeschlagenen Wahlen in den letzten Jahren seien nur so erklärbar, dass die Gesamtverantwortung mit all den Pflichten und Aufgaben von vielen Kandidaten als nicht leistbar eingeordnet werde. Was früher ein Zusammenspiel zwischen Elternhaus, Schule, Kirche und Vereine gewesen sei, sei nun wohl verlorengegangen, so Welsch. Menschen dauerhaft für etwas zu begeistern, scheine immer weniger zu gelingen. Eine Mitgliederbefragung habe nicht zu Ergebnissen geführt, die Rückmeldungen seien zu spärlich gewesen.