Herz, mein Herz, was soll das geben?

Liebesgedichtebildenam Donnerstag, 16. November, um 19 Uhr in der Buchhandlung Stephani (Hainstraße 47) den Auftakt zu „Lyrik und mehr“. Die Besucher erwartet eine Sammlung der schönsten und poetischsten Liebesgedichte aus den letzten Jahrhunderten. Garniert wird das Ganze mit Herz-Schmerz-Reimen aus nicht ganz so alten, beliebten Schlagertexten. Und naturwissenschaftlich spannend (und ein bisschen augenzwinkernd) wird es außerdem, wenn vom aktuellen Stand der medizinischen Forschung in Sachen Liebeshormone berichtet wird. Nicht nur für Senioren trägt der Autor Andreas Steinhöfel am 7. Dezember, um 14.30 Uhr in der Biedenkopfer Begegnungsstätte im Bachgrund mal besinnliche, mal lustige, aber immer stimmungsvolle Weihnachtsgedichte und -geschichtenvor. Womöglich singt er auch. Aber nur, wenn alle mitsingen!