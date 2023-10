Herztag und Schulungstermin im Rathaus Biedenkopf

Am Mittwoch, 13. Dezember, findet dann um 18.30 Uhr im Rathaus Biedenkopf eine kostenlose Schulung zur Wiederbelebung statt. Joachim Scholz, Rettungssanitäter und Ausbilder in Erster Hilfe und im Sanitätsdienst beim DRK Kreisverband Biedenkopf, gibt den Teilnehmern eine Einweisung. Im Anschluss können alle ihr Wissen an Übungspuppen anwenden.