Hinterländer Apotheken sind bei bundesweitem Streik dabei

Bundesweit streiken am 14. Juni die Apotheker. Sie wollen auf vielfältige Missstände ihrer aktuellen Situation aufmerksam machen. Das hat auch Auswirkungen auf die Versorgung im Hinterland. (© May-Britt Winkler)

Bundesweit streiken am 14. Juni die Apotheker. Sie wollen auf vielfältige Missstände ihrer aktuellen Situation aufmerksam machen. Das hat auch Auswirkungen auf die Versorgung im Hinterland. (© May-Britt Winkler)

Am 14. Juni bleiben viele Apotheken geschlossen – darunter auch Apotheken in Biedenkopf. Was tun im Notfall?