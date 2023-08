Hinterländer sind mit „mittendrin“ unterwegs in den Maasdünen

Auf einem Campingplatz in der Nähe von Arcen schlugen die Teilnehmer ihre Quartiere in Wohnwagen und Wohnmobilen, Zelten und Bungalows auf, berichtet das Dekanat in einer Pressemitteilung. Treffpunkt zum gemeinsamen Frühstück und Abendessen war der Gemeinschaftspavillon. Die Gegend lud zu Ausflügen und Aktivitäten wie Wanderungen in den Maasdünen, Fahrradtouren an der Maas und dem angrenzenden Naturschutzgebiet, Kanufahren und Schwimmen ein. Auch das gemeinsame Spielen kam nicht zu kurz. Besonders das neue Spiel des Jahres, „Dorfromantik“, habe viele neue Anhänger gefunden.