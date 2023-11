Hinterlandmuseum beendet Saison mit Konzert

Wegen der großen Nachfrage wiederholt das „Trio Amontillado“, bestehend aus Sylvia und Thomas Salzbauer (Piano und Saxofon) sowie Stefan Briel (Rezitation und Gesang), den „Abend mit Edgar Allan Poe“ unter dem Motto „Der Rabe und andere Gedichte“. In einer Mischung aus Lesung und Liederabend präsentiert das Trio eine Sammlung der besten, romantischsten und schaurig-schönsten Gedichte des Autors. Bedingt durch das Konzert schließt das Hinterlandmuseum an diesem Tag bereits um 16 Uhr. Der Eintritt zum Konzert kostet zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro. Eine Reservierung ist per E-Mail an hinterlandmuseum@marburg-biedenkopf.de oder telefonisch unter 06461-924651 möglich.