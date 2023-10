Konzert in Biedenkopf wird wiederholt

Biedenkopf. Wegen der großen Nachfrage lässt sich zum Abschluss der Museumssaison im Hinterlandmuseum im Schloss Biedenkopf ein besonderes Konzert erneut erleben: Am Sonntag, 19. November, ab 17 Uhr bietet das „Trio Amontillado“ einen „Abend mit Edgar Allan Poe“. Im Fokus von Lesung und Liederabend steht das Werk „Der Rabe“ des berühmten amerikanischen Schriftstellers. Silvia Salzbauer am Piano, Thomas Salzbauer am Saxofon und der Sänger Stefan Briel bieten eine Sammlung von Poes besten, romantischsten und schaurig-schönsten Gedichten dar. Der Eintritt zu dem Konzert kostet zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro. Bedingt durch das Konzert schließt das Hinterlandmuseum am 19. November bereits um 16 Uhr. Eine Reservierung ist per E-Mail an hinterlandmuseum@marburg-biedenkopf.de oder telefonisch unter 06461-924651 möglich.