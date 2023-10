Hinterlandmuseum zeigt Gedenktafel von 1970

1959 wurde das Hessische Bürgerhausprogramm ins Leben gerufen, um in Städten Einrichtungen zu fördern, die ihrer Funktion den Dorfgemeinschaftshäusern entsprachen. Ein Dorfgemeinschaftshaus ist laut Definition „ein durch öffentliche Gelder finanziertes Gebäude zur gemeinschaftlichen Nutzung in ländlichen Gemeinden und Dörfern“. Dorfgemeinschaftshäuser entstanden in Hessen im Zuge einer Sozialreform, dem sogenannten „Hessenplan“, ab 1951. Der Kreis Biedenkopf, in dem 1954 das erste Dorfgemeinschaftshaus in Gladenbach-Weidenhausen errichtet worden war, nahm zehn Jahre später mit einem Dorfgemeinschaftshaus in jeder dritten Gemeinde hessenweit die Spitzenstellung ein.