Hoftheater bringt Stück über Hexenverfolgung auf die Bühne

So wie der 15-jährige Henrich Sangen in Biedenkopf, dem vorgeworfen wurde, das Abendmahlbrot vor der Kirche ausgespuckt zu haben und darauf herum getreten zu haben. Solche Ereignisse müssten zwar auch immer im Kontext der Zeit und Geschichte gesehen werden, sagt Christoph Kaiser. Aber die zugrundeliegenden Auslöser gelten auch heute noch: Man sucht Sündenböcke, die man für etwas verantwortlich machen kann, was einem Angst macht und man nicht versteht.