„Hohe Preise gefährden unsere Wettbewerbsfähigkeit“

In der aktuellen Konjunkturumfrage der IHK Lahn-Dill sähen 77 Prozent der befragten Unternehmen an Lahn und Dill durch die hohen Energiekosten ihre wirtschaftliche Entwicklung bedroht, berichtet die IHK in einer Pressemitteilung. Im verarbeitenden Gewerbe seien es sogar 86 Prozent. Mehr als die Hälfte der Unternehmen sähen sich gezwungen, die hohen Kosten weiterzugeben. Jeder fünfte Betrieb in Hessen plane laut Energiewendebarometer die Verlagerung von Kapazitäten ins Ausland oder habe dies bereits gemacht.