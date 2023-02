Holzteil verursacht Schaden

BIEDENKOPF. Auf der B62 zwischen Kombach und Eckelshausen hat am Montag, 30. Januar, ein Holzstück einen Fiat Panda an der Motorhaube und der Windschutzscheibe beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, steht bislang nicht fest, ob das Holzstück aufgewirbelt wurde oder von einem entgegenkommenden, Richtung Dautphetal fahrenden, Langholztransporter fiel. Der Unfall passierte gegen 11.05 Uhr, die Polizei in Biedenkopf sucht Zeugen. Bei dem Langholztransporter handelte es sich wahrscheinlich um eine weiße Zugmaschine, die Baumstämme auf einem Anhänger transportierte. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise: Telefon 06461-92950.