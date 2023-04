Horst Jahn ist seit 70 Jahren beim TuSpo an Bord

Um die Geselligkeit nach der Pandemie wieder zu festigen hat der Verein ein Oktoberfest am Sportplatz sowie einen Runden- und Jahresabschluss organisiert. Ein geplantes Jugendturnier konnte wegen zu geringer Anmeldungen nicht angeboten werden. Für diesen Sommer ist ein Jugendtag mit Kindergarten und Grundschule geplant. Im Jugendbereich kann der TuSpo alle Jugendmannschaften bis zur D-Jugend stellen. Diese Mannschaften können wohl so auch in der kommenden Saison in die nächste Spielzeit gehen.