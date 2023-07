Hunderte feiern ein großes Tauffest an der Lahn bei Wallau

Biedenkopf-Wallau. Rund 500 Besucher sind zum Tauffest der evangelischen Kirchengemeinden Wallau, Eckelshausen und Biedenkopf gekommen. Bei strahlend blauem Himmel trafen sie sich am Sportplatz an der Lahn in Wallau. In diesem Gottesdienst wurden etwa ein Dutzend Kinder getauft – die ganz Mutigen in der Lahn –, und die neuen gut 60 Konfirmanden eingeführt. Viele, nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene, ließen sich durch einen Ritus an ihre eigene Taufe erinnern.