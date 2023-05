In Breidenstein gibt’s jetzt ein „Haus der kleinen Forscher“

Um mit den Kindern immer wieder neu auf Entdeckungsreise durch die Welt der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zu gehen, können sich Mitarbeitende der Betreuungsangebote an Grundschulen des Kreises fortbilden. Die IHK Kassel-Marburg „IHK Forscherkids“ bietet Fortbildungen in Zusammenarbeit mit lokalen Netzwerkpartnern der Stiftung an.