In Eckelshausen startet das achte Hinterländer Entenrennen

Hunderte Enten gehen jedes Jahr beim Hinterländer Entenrennen in Eckelshausen an den Start. Auch in diesem kürt der SV Eckelshausen am Fronleichnam-Donnerstag (8. Juni) wieder die schnellsten Enten. Sonderpreise gibt es für Enten, die besonders schön verziert sind. (© Mirjam Bleck)