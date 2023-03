In Kombach werden Asphaltarbeiten fortgesetzt

Voraussichtlich Mitte April wechseln die Arbeiten dann in den zweiten Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt. Dieser reicht vom Abzweig der Steingartenstraße bis zum Ortsausgang von Kombach in Richtung Katzenbach und muss ebenso während der Bauarbeiten gesperrt werden. Der Verkehr wird dann innerörtlich durch Kombach umgeleitet, parallel zur Sperrstrecke über die Raiffeisenstraße, Hohleweg, Buchenauer Straße und Wiesenhofstraße. Diese Arbeiten sollen etwa zehn Wochen dauern und anschließend die Erneuerung der K16 in der Ortsdurchfahrt von Kombach abgeschlossen sein. Das hieße, die Kombacher könnten ab Mitte Juni wieder freie Fahrt haben.