In Wallau das Sportabzeichen ablegen

Biedenkopf-Wallau. Ab sofort können sportlich aktive Menschen beim Wallauer Turnverein das Deutsche Sportabzeichen ablegen. Übungsleiter Dirk Balzer nimmt das ganze in die Hand. Er hat beim Sportkreis Marburg-Biedenkopf eine Prüfung in Theorie und Praxis abgelegt und darf das Abzeichen, das es in Bronze, Silber und Gold gibt, nun abnehmen.