Infos zum dualen Studium 

Biedenkopf. Möchte ich nach dem Schulabschluss studieren oder lieber eine Ausbildung machen? StudiumPlus, das duale Studienprogramm der Technischen Hochschule Mittelhessen, kombiniert Theorie an der Hochschule mit Praxiserfahrung im Unternehmen. Am Donnerstag, 23. März, informiert StudiumPlus ab 17 Uhr am Campus in Biedenkopf (Hainstraße 103) über die dort angebotenen Bachelorstudiengänge Betriebswirtschaft, Ingenieurwesen Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen. Eingeladen sind alle Studieninteressierten sowie deren Eltern. Informationen zur Veranstaltung erteilt Diane Henkel via E-Mail an diane.henkel@studiumplus.de.