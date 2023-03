Innere Einkehr und Besinnung

Allendorf-Osterfeld. Zeit für Reflexion, innere Einkehr, Umkehr: Das Lebenshaus in Osterfeld lädt für Mittwoch, 22. März, um 20 Uhr zum Singen und Beten in der Lebenshauskapelle ein. Die Treffen finden an jedem zweiten Mittwoch statt. Zum „Spaziergang in der Passionszeit“ lädt das Lebenshaus dann für Sonntag, 26. März, um 17 Uhr ein. Dabei geht es um Lebens- und Passionsmelodien. Die Teilnehmer starten in der Lebenshauskapelle mit einem Bibelwort zur Passionszeit und einem Lied. Besinnung, Stille und Austausch sind Elemente dieses Weges.