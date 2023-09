Inventar-Versteigerung von Bürgerhaus und Parkhotel Biedenkopf

Biedenkopf. Die Stadt Biedenkopf hat die Firma Proventura Industrie-Auktion GmbH, Göttingen, mit der Vermarktung des Inventars des Bürgerhauses sowie des ehemaligen Parkhotels Biedenkopf beauftragt. Das Inventar kann ab sofort per Online-Auktion ersteigert werden. Ein Verkauf erfolgt nur an selbstständige Gewerbetreibende und/oder Vereine. Aufgrund der Bestimmungen nach dem Fernabsatzgesetz (Widerrufsrecht gemäß Paragraf 355 BGB) ist ein Verkauf an Privatpersonen ausgeschlossen. Es besteht die Möglichkeit, die Sachen vor dem Verkauf zur Prüfung auf Mängel am Donnerstag, 12. Oktober, von 10 bis 13 Uhr zu besichtigen. Der Verkauf gebrauchter Sachen erfolgt, wie die Sache steht und liegt, unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung und Sachmängel. Die Online-Auktion endet am 17. Oktober, um 9 Uhr. Die Waren müssen am Mittwoch, 25. Oktober, ab 9.30 Uhr abgeholt werden (die Hotelzimmereinrichtungen nach Absprache jedoch bis spätestens 10. November 2023). Die Online-Auktion kann unter folgendem Link aufgerufen werden: https://www.proventura.de/versteigerung-buergerhaus-biedenkopf-350-positionen-50-hotelzimmer-gastrokueche-viel-cateringzubehoer-saalbestuhlung-und-tische-buehnen-und-veranstaltungstechnik-etc--search-1-block-4064-browse.html