Jochen Achenbach will mit den Wallauern ins Gespräch kommen

Bürgermeister Jochen Achenbach steht am Freitag, 28. Juli, für Gespräche in Wallau bereit. (© Susan Abbe)

Biedenkopfs Bürgermeister baut am 28. Juli seinen „Bürgerdialog“-Stand auf den Parkplatz am „Neukauf“ in Wallau auf. Bürger können dort ihre Fragen, Kritik und Wünsche loswerden.