Jürgen Schneider aus Biedenkopf ist gestorben

Jürgen Schneider ist im Alter von 65 Jahren überraschend gestoben. Über viele Jahre hinweg hat er sich als Kommunalpolitiker in Biedenkopf engagiert.

Jürgen Schneider ist im Alter von 65 Jahren überraschend gestoben. Über viele Jahre hinweg hat er sich als Kommunalpolitiker in Biedenkopf engagiert.

Jürgen Schneider hat sich über viele Jahre hinweg ehrenamtlich an vielen Stellen in Biedenkopf eingesetzt. In der vergangenen Woche ist er im Alter von 65 Jahren gestorben.