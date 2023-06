Jugendliche leben den europäischen Gedanken

In diesem Sinne bedankte sich Schäfer-Jarosz auch bei Gerlind Niemer und Jan Luthe, die den Austausch vorbereitet und bereits im Mai mit den Biedenkopfer Schülern zu Besuch in Polen waren. Dabei müssen sie gehörigen Eindruck hinterlassen haben, wie Lehrerin Izolda Gulczynska-Zalewska deutlich machte: „Wir haben uns so sehr auf diesen Besuch in Biedenkopf gefreut, denn ihr wart so unglaublich freundlich und nett bei uns, dass es sich sogar in der Stadt herumgesprochen hat, wie toll dieser Austausch war.“