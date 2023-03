Kann der Biedenkopfer Schloss-Biergarten 2023 doch noch öffnen?

Das Restaurant „Schlossterrasse” hat seit einem Jahr keinen Pächter mehr. Seither gibt es kein gastronomisches Angebot im Biedenkopfer Schloss mehr. Wie es mit dem Restaurant weitergeht, ist derzeit offen. Der Kreis will erst in einer Machbarkeitsstudie prüfen lassen, wie ein gastronomisches Angebot auf dem Schloss in Zukunft aussehen könnte. (© Susan Abbe)