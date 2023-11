Katholiken wählen Pfarrgemeinderat

Biedenkopf. Am Sonntag, 26. November, finden die diesjährigen Pfarrgemeinderatswahlen im Bistum Limburg und somit auch in der katholischen Pfarrei St. Elisabeth an Lahn und Eder statt, informiert das Pfarrbüro in Biedenkopf. Damit im zukünftigen Pfarrgemeinderat (PGR) alle Kirchorte vertreten sind, wird nach Gebietsteilen gewählt. Es sind insgesamt 12 Personen zu wählen. Die Stimmen können wie folgt vergeben werden: 3 für Gladenbach, 3 für Battenberg, 4 für Biedenkopf, 1 für Breidenbach und 1 für Hartenrod. Informationen zu den Kandidaten sind auf der Homepage der Pfarrei ( www.pfarrei-stelisabeth.de) zu finden oder liegen als Kandidatenbroschüre in den Kirchen der Pfarrei zum Mitnehmen aus. Anfang November sind die Wahlbenachrichtigungskarten durch das Bistum versendet worden. Alle Wahlberechtigten haben die Möglichkeit, online zu wählen, per Briefwahl auf Antrag oder direkt am 26. November im Wahllokal.