Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde geschlossen 

Biedenkopf/Marburg. Wegen technischer Wartungsarbeiten sind die Kfz-Zulassungs- und die Fahrerlaubnisbehörde am Standort in Biedenkopf (Kiesacker 12) am Mittwoch, 21. Juni, geschlossen. Die Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde Marburg (Im Lichtenholz 60) sind von der Schließung nicht betroffen und steht Bürgern an diesem Tag nach vorheriger Terminvereinbarung zur Verfügung. Ab Donnerstag, 22. Juni, sind wieder beide Standorte während der Öffnungszeiten (Montag bis Freitag von 8 bis 14 Uhr) nach vorheriger Terminvereinbarung auf https://termin.marburg-biedenkopf.de erreichbar.