Kinder kringeln sich vor Lachen

Sucht man bei dem Theaterstück nach einer Moral, die es seinen Zuschauern vermitteln will, wird man dabei ebenso wenig fündig, wie in dem Buch. Allenfalls die Botschaft, dass man nicht immer mit dem Strom schwimmen muss, sondern auch mal anecken darf, ließe sich daraus ablesen. Aber im Grunde wollen Buch, wie auch dessen Inszenierung nur eines: Unterhalten und Spaß machen. Und das ist den Puppenspielern in Wallau definitiv gelungen.