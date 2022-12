Kindertheater in Wallau mit der kleinen Hexe Lisbet

BIEDENKOPF. Mit dem Theaterstück "Die kleine Hexe feiert Weihnachten" lädt die Stadt Biedenkopf am Dienstag, 20. Dezember, ab 15.30 Uhr zu einem unterhaltsamen Familiennachmittag in der Vorweihnachtszeit ein. Das Wittener Kinder- und Jugendtheater gastiert mit dem bekannten Stück in der Fritz-Henkel-Halle in Wallau.