Kirchen-Café und Passionsandachten

Biedenkopf-Eckelshausen. Die Evangelische Kirchengemeinde Eckelshausen lädt für Sonntag, 12. März, ab 15 Uhr wieder zum Kirchen-Cafe ins und ums Gemeindehaus ein. Besucher können Kuchen in reichlicher Auswahl genießen und bei einer Tasse Kaffee oder Tee mit anderen ins Gespräch kommen. Die Einnahmen kommen der Jugendarbeit zugute. Außerdem lädt die Kirchengemeinde zu drei Passionsandachten ein: Diese finden jeweils dienstags um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Eckelshausen statt. Termine sind am 14., 21. und 28. März. Die Kollekte ist wie in jedem Jahr für Mirja Lotz bestimmt, die auf den Philippinen über die Missionsgesellschaft VDM mit Straßenkindern arbeitet.