Kirchencafé und Gottesdienste in Eckelshausen

Biedenkopf-Eckelshausen. Die Evangelische Kirchengemeinde Eckelshausen lädt für Sonntag, 11. Juni, ab 15 Uhr wieder zum Kirchen-Café am und im Gemeindehaus in Eckelshausen ein. Die Gäste können Kuchen genießen und bei einer Tasse Kaffee oder Tee mit anderen ins Gespräch kommen. Die Einnahmen des Kirchencafés kommen der Jugendarbeit zugute. An diesem Sonntag finden die Gottesdienste wie folgt statt: um 9 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Wolfgruben und um 10.15 Uhr in der Kirche in Kombach mit Feier des Abendmahls.