Kirchenjugend macht in Biedenkopf große Sprünge

Momentan sei auch so eine Zwischenzeit für die Schüler, stellte Dekanatsjugendreferent Klaus Grübener in seiner Predigt fest. In Smartphone-Zeiten sei es zwar leicht, eine kleine Zeitspanne zu überbrücken. Er versuche aber, etwa in den fünf Minuten bis zum Mittagessen noch eine kleine Aufgabe zu erledigen, die Zwischenzeit also sinnvoll zu nutzen, berichtete Grübener. Auch in der Bibel habe er viele Zwischenzeiten entdeckt, vor allem dreitägige und solche über 40 Tage. So habe Jona drei Tage im Fisch und Jesus drei Tage im Grab verbracht oder die Finsternis als biblische Plage im alten Ägypten drei Tage gedauert, zählte Grübener auf. Moses habe 40 Tage auf dem Berg Sinai verweilt, um die Zehn Gebote zu empfangen, 40 Jahre sei das Volk Israel durch die Wüste gewandert, 40 Tage habe Jesus gefastet, und 40 Tage betrage die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten.