Kläranlage senkt Energiebedarf auf weniger als die Hälfte

Das gelte im Übrigen nicht nur für die Kläranlage in Wallau, sondern zum Beispiel auch für die in Elmshausen. Dort gebe es schon konkrete Planungen, ebenfalls PV-Anlagen zur Eigenversorgung zu errichten - auch mit der Energiegenossenschaft. Schmidt sieht darin nämlich auch eine Signalwirkung für weitere Projekte in der Region.