Kleine Rundwanderung für Jung und Alt

Biedenkopf. Einmal rund um die „Wallauer Acht“ - unter diesem Motto starten die Wanderfreunde des OHGV Biedenkopf am 5. Juli zu ihrer ersten Mittwochswanderung in diesem Jahr. Geführt wird diese leichte Rundwanderung mit 4,5 Kilometer Streckenlänge von Lilli Zeyen (Telefon 06461-89736). Die Teilnehmer treffen sich um 17 Uhr auf dem Marktplatz in Biedenkopf. Von dort geht es in Fahrgemeinschaften nach Wallau. Geplant ist eine Einkehr im Eiscafé in Wallau zum Abschluss. Gäste sind wie immer willkommen.