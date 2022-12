Kombacher Kita kann aufs Frühjahr hoffen

Tatsächlich hat die Stadt es nicht geschafft, noch 2022 in die Umsetzung zu gehen. Der Kombacher Stadtverordnete Jonas Fenner (ZfB) sprach das Kita-Projekt deshalb in der jüngsten Parlamentssitzung an. Er wollte wissen, wann es nun losgehen und ob das vorhandene Geld reichen werde. Fenner wies darauf hin, dass neben den 50.000 Euro vom Land weitere 133.000 Euro im Haushalt bereitstehen, die das Stadtparlament bereits in den Vorjahren bewilligt hatte. Der Bürgermeister erläuterte im Parlament, warum sich die Vergabe des Bauauftrags verzögert hat. Die Stadt habe nach der Förderzusage vom Land sofort Gespräche mit dem Planungsbüro geführt, das das Projekt schon in der Vergangenheit bearbeitet hatte. Das Büro sei zunächst aber mit anderen Aufträgen ausgelastet gewesen. Die Stadt habe deshalb warten müssen. Inzwischen habe das Büro die Ausschreibungsunterlagen aber erstellt, die Ausschreibung könne nun erfolgen.