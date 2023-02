Kombachs Kicker sind auch im Dart erfolgreich

Die in 2018 gegründete Dartabteilung besteht mittlerweile aus drei Mannschaften. Im Zuge des Anbaus an das Vereinsheim wurde eine professionelle Dartanlage in Eigenregie installiert. Die Kombacher können mittlerweile auf 24 Steeldart-Anlagen und zwei E-Darts-Automaten spielen. Die erste Steeldart-Mannschaft belebt aktuell in der A-Liga den vierten Platz. Das E-Darts-Team ist in der MAD B-Liga aktuell erster. Zudem gibt es eine neu gegründete E-Darts-Mannschaft, die in der EDML B-Liga gerade in die Saison gestartet ist. Die Dartabteilung umfasst mittlerweile fast 30 Mitglieder. Training ist immer donnerstags um 18.30 Uhr im Sportheim. Neue Mitspieler sind willkommen.