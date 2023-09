Konzerte, Lesungen, Vorträge und Theater im Hinterlandmuseum

Konzerte mit klassischer und moderner Musik können Interessierte an zwei Terminen besuchen: Am Sonntag, 22. Oktober, ist das Duo Torsten Greis mit seiner Blockflöte und Michael Simon mit seiner Gitarre, mit „zauberhaften Klangwelten“ zu Gast. Und am Sonntag, 29. Oktober, spielt das Wetzlarer Gitarrenduo Peter Haagen und Jörn Martens romantische Musik. Die Teilnahme an den Konzerten kostet jeweils zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro. Ein Autor aus der Region steht im Mittelpunkt der zweiten Lesung am Freitag, 27. Oktober, die sich mit den Werken von Roderich Feldes aus Eibelshausen, der von 1946 bis 1996 lebte, befasst. Der Vorleser ist Klaus Petri aus Wetzlar. Er liest Texte aus dem Werk Feldes unter dem Aspekt „Wie Heimat sich verändert“. Die Teilnahme an der Lesung kostet acht Euro.